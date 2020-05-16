Українці поновили пошук роботи в умовах послаблення карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ринок праці пожвавився, зростає кількість резюме та вакансій

В умовах пом'якшення карантину українці активізували пошук роботи. За останній тиждень (з 8 до 14 травня) на спеціалізованих сайтах зростає кількість резюме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Економічний огляд тижня Національного банку України.

Як зазначається в огляді, після пом'якшення карантину салони краси, ресторани, заклади торгівлі, сфери обслуговування та культури поступово відновлюють пошук працівників.

"Втім, кількість нових вакансій все ще нижча докризової в усіх видах діяльності", - йдеться в огляді.

bank.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, протягом дії карантину, тобто починаючи з 12 березня, Державною службою зайнятості вже працевлаштовано майже 90 тисяч безробітних.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Відзначимо, Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. З державного бюджету на фінансову допомогу Фонду для виплати по частковому безробіттю виділено 4,723 млрд грн.

Автор: Олександр Білоус