Кабмін розподілив бюджетні кошти на виплатам безробітним

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З 6 млрд грн бюджетних коштів основна частина піде на виплати по частковому безробіттю

Кабінет міністрів вніс зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік. Постанова від 6 травня 2020 р. №337 оприлюднена на Урядовому порталі.

Згідно з рішенням, дохідна частина бюджету фонду збільшена до 20,950 млрд грн за рахунок 6 млрд грн з державного бюджету.

Кошти державного бюджету будуть направлені:

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками для виплати по частковому безробіттю - 4,723 млрд грн,

на фінансову допомогу Фонду, яка виділена із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на поворотній основі - 1,277 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом НБУ, у ІІ кварталі 2020 року рівень безробіття в Україні зросте до 12,0%.

Відзначимо, згідно зі зміненим макропрогнозом, який 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде у 2020 році на 4,8%, в той час як раніше очікувалося зростання на 3,7%. Середня номінальна зарплата складе 10,7 тис. грн (очікувалося 12,5 тис. грн), безробіття зросте до 9,4% (прогнозувалося 8,1%).