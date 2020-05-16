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Украинцы возобновили поиск работы в условиях ослабления карантина

Новости » Экономика     16.05.2020 - 11:53
Украинцы возобновили поиск работы в условиях ослабления карантина
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рынок труда оживился, растет количество резюме и вакансий

В условиях ослабления карантина украинцы активизировали поиск работы. За последнюю неделю (с 8 по 14 мая) на специализированных сайтах растет количество резюме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Экономический обзор недели Национального банка Украины.

Как отмечается в обзоре, после смягчения карантина салоны красоты, рестораны, учреждения торговли, сферы обслуживания и культуры постепенно возобновляют поиск сотрудников.

"Впрочем, количество новых вакансий все еще ниже докризисного во всех видах деятельности", - говорится в обзоре.

Украинцы возобновили поиск работы в условиях ослабления карантина

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, в течение действия карантина, то есть начиная с 12 марта, Государственной службой занятости уже трудоустроено почти 90 тысяч безработных.

Напомним, по прогнозу НБУ, во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине вырастет до 12,0%.

Отметим, Кабинет министров внес изменения в бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год. Из государственного бюджета на финансовую помощь Фонда для выплаты по частичной безработице выделено 4,723 млрд грн.

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины карантинНациональный банк Украиныработабезработица
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