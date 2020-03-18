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У МЗС оприлюднили графік спецпотягів з Польщі на 20 березня

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 22:55
У МЗС оприлюднили графік спецпотягів з Польщі на 20 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

20 березня курсуватимуть 4 потяги за маршрутом Перемишль-Львів-Київ

На п’ятницю, 20 березня, заплановано чотири спеціальних потяги з Перемишля в Київ, якими можуть повернутися українці. Про це у Facebook повідомив український посол у Польщі Андрій Дещиця.

За його словами, спецпотяги "Укрзалізниці" курсуватимуть 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Відправлення - Прибуття

  • 10:18 - 21:33;
  • 13:10 - 23:08 (Intercity);
  • 15:45 - 23:53 (Intercity);
  • 18:59 - 06:46 (прибуття 21 березня).

Дещиця повідомив, що орієнтовна вартість квитка на потяг становить 700 грн за "другий клас" і 1000 грн за "перший клас".

"Продаж квитків здійснюватиметься на сайті booking.uz.gov.ua. Про відкриття онлайн-продажу квитків повідомлятимемо додатково", - написав посол.

У коментарях Дещиця також додав, що з Варшави українці можуть потрапити додому рейсом авіакомпанії SkyUp, який планується 21 березня.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що через швидке розповсюдження коронавірусу, українців з Польщі будуть евакуювати спеціально призначеними потягами.

Нагадаємо, всього Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном.

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