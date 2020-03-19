Евакуація українців з Кіпру запланована на 20 березня

Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Відбудеться два чартерні рейси

Українців з Кіпру, які не встигли повернутися через закриття кордонів, планують евакуювати спецрейсами 20 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства України в Кіпрі.

Зазначається, що літаки відправляться з Ларнаки, а квитки будуть продаватися за пільговою ціною.

"Увага! МЗС, Мінінфраструктури і компанія Sky Up Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси. 20 березня рейс запланований з Ларнаки", - йдеться в повідомленні.

У системі Міністерства закордонних справ "Друг" зазначається, що всьго відбудеться два чартерних рейсів. Переліт із Ларнаки буде доступний для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні. Квитки вже у продажу.

Раніше повідомлялося, що на п’ятницю, 20 березня, заплановано чотири спеціальних потяги з Перемишля в Київ, якими можуть повернутися українці. Спецпотяги "Укрзалізниці" курсуватимуть 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Нагадаємо, всього Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном.