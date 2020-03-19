ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Евакуація українців з Кіпру запланована на 20 березня

Новини » Суспільство     19.03.2020 - 02:32
Евакуація українців з Кіпру запланована на 20 березня
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Відбудеться два чартерні рейси

Українців з Кіпру, які не встигли повернутися через закриття кордонів, планують евакуювати спецрейсами 20 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства України в Кіпрі.

Зазначається, що літаки відправляться з Ларнаки, а квитки будуть продаватися за пільговою ціною.

"Увага! МЗС, Мінінфраструктури і компанія Sky Up Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси. 20 березня рейс запланований з Ларнаки", - йдеться в повідомленні.

У системі Міністерства закордонних справ "Друг" зазначається, що всьго відбудеться два чартерних рейсів. Переліт із Ларнаки буде доступний для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні. Квитки вже у продажу.

Евакуація українців з Кіпру запланована на 20 березня

Раніше повідомлялося, що на п’ятницю, 20 березня, заплановано чотири спеціальних потяги з Перемишля в Київ, якими можуть повернутися українці. Спецпотяги "Укрзалізниці" курсуватимуть 20 березня за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

Нагадаємо, всього Україна планує провести евакуацію більше 35 тисяч українських громадян, які перебувають за кордоном.

Коронавірус у Шахова: встановлені вже 50 людей, з якими контактував нардеп Коронавірус зафіксований в Маріуполі
Новини України евакуаціяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся