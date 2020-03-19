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З Чехії потягом повертається майже тисяча українців, - МЗС

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 14:50
З Чехії потягом повертається майже тисяча українців, - МЗС
Фото: евакуація українців з Праги (twitter.com/YPerebyini)

Спочатку українці дістануться до польського Перемишля, звідки вирушать в Київ

Майже тисячу громадян України евакуюють сьогодні спеціальним потягом з Чехії, де вони опинилися заблокованими через заходи протидії пандемії коронавірусу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у Twitter.

Так, 900 українських громадян вирушать сьогодні з Праги до польського Перемишля, звідки вже завтра, 20 березня, зможуть повернутися в Україну спеціальними потягами.

"У Празі здійснюється посадка 900 громадян України на потяг до Перемишля/Львова/Києва в рамках евакуації громадян України з Чехії", - заявив посол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося "Укрзалізниця" призначила на 20 березня спеціальні залізничні рейси з польського Перемишля до Києва для евакуації українців. Передбачалося, що спеціальних рейсів буде чотири, орієнтовна вартість квитка на поїзд становить 700 гривень за "другий клас" і тисяча гривень за "перший клас".

Також РБК-Україна писало, що 20 квітня відбудеться евакуація українців з Кіпру. У суботу з Ларнаки відбудуть 2 спеціальні чартерні авіарейси компанії SkyUp. Переліт буде доступний і для іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні.

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