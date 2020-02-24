Українці розчарувалися у парламентській монобільшості

Фото: депутати з "Слуги народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадянам більше не подобається, що одна політична сила може ухвалити будь-яке рішення

У лютому 2020 року 36% українців вважають, що та обставина, що у Верховній раді сформована більшість у складі однієї партії, матиме більше негативних наслідків для країни, 23% ˗ що це матиме більше позитивних наслідків, а 26% - що матиме приблизно однаковою мірою позитивні та негативні наслідки. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як нагадують соціологи, у вересні 2019 року більшість опитаних (52%) вважали, що функціонування монобільшості матиме більше позитивних наслідків для країни.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 36% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме). За "Опозиційну платформу - За життя" готові віддати свій голос 15% тих респондентів, які прийдуть на виборчі дільниці і визначилися з вибором, за "Європейську солідарність" - 13%, за ВО "Батьківщина" - 10%, за партію "Сила і честь" - 5%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитування Центру Разумкова свідчать, що у лютому 2020 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 51,5% громадян. Рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року ˗ тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли ˗ лише 13,5%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 51,5% і 41%.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%).