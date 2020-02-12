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Слово "слуга" у назві партії хочуть заборонити через суд

Новини » Політика     12.02.2020 - 13:26
Слово "слуга" у назві партії хочуть заборонити через суд
Фото: партія "Слуга народу" (ze2019.com/)

На думку позивача, слово "слуга" є антисоціальним та комуністичним

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов про заборону вживання слова "слуга" у назві партії. Про це повідомляє прес-служба суду.

За даними прес-служби, позов подано до Міністерства юстиції України, третя особа - політична партія "Слуга народу".

Позивач, зокрема, просить суд визнати бездіяльність Мін’юсту щодо несвоєчасного вчинення дій з обмеження, заборони вживання/використання слова "слуга" у назві та діяльності особливої громадської організації - політичної партії "Слуга народу".

"Водночас, позивач просить зобов’язати Міністерство юстиції України прийнять індивідуальний правовий акт у відношенні даної політичної сили, яким обмежити та заборонити вживання, використання, на думку позивача, антисоціального та комуністичного слова "слуга"", - йдеться в повідомленні суду.

Наразі судом вирішується питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Нагадаємо, партія "Слуга народу", яка асоціюється з президентом Володимиром Зеленським, отримала на позачергових парламентських виборах у липні 2019 року більшість голосів виборців та сформувала у Верховній раді "монобільшість", яка до останнього часу ухвалювала рішення в парламенті в "турборежимі".

Відзначимо, назва "слуга народу" у часи СРСР застосовувалося до комуністичної партійної номенклатури, але населенням здебільшого сприймалося іронічно.

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