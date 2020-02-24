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Рівень довіри до Зеленського впав до 51%

Новини » Політика     24.02.2020 - 13:33
Рівень довіри до Зеленського впав до 51%
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рейтинг Зеленського тримається, довіру до парламенту та уряду українці вже втратили

У лютому 2020 року президенту України Володимиру Зеленському довіряли 51,5% громадян. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, рівень довіри до Зеленського був найвищим у вересні 2019 року ˗ тоді йому довіряли 79% громадян, не довіряли ˗ лише 13,5%, у лютому 2020 р. ˗ відповідно 51,5% і 41%.

Рівень довіри до Зеленського впав до 51%

Верховній раді України у вересні 2019 року довіряли 57% опитаних, не довіряли ˗ 25%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 28% і 65%.

Рівень довіри до Зеленського впав до 51%

Уряду у вересні 2019 року довіряли 57% респондентів, не довіряли ˗ 22%, у лютому 2020 року ˗ відповідно 28% і 64,5%.

Рівень довіри до Зеленського впав до 51%

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%).

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