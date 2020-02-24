Украинцы разочаровались в парламентском монобольшинстве

Фото: депутаты из "Слуги народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гражданам больше не нравится, что одна политическая сила может принять любое решение

В феврале 2020 года 36% украинцев считают, что формирование Верховной раде большинство в составе одной партии будет иметь больше негативных последствий для страны, 23% ˗ больше положительных последствий, а 26% - что будет иметь примерно одинаковой степени положительные и отрицательные последствия. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Как напоминают социологи, в сентябре 2019 большинство опрошенных (52%) считали, что функционирование монобольшинства будет иметь больше положительных последствий для страны.

По данным опроса, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 36% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" - 13%, за ВО "Батькивщина" - 10%, за партию "Сила и честь "- 5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, данные опроса Центра Разумкова свидетельствуют, что в феврале 2020 президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 51,5% граждан. Уровень доверия к Зеленского был самым высоким в сентябре 2019 ˗ тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли ˗ только 13,5%, в феврале 2020 ˗ соответственно 51,5% и 41%.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).