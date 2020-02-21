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Українці суттєво змінили оцінку подій в країні

Новини » Політика     21.02.2020 - 10:40
Українці суттєво змінили оцінку подій в країні
Фото: мітинг під Радою (РБК-Україна)

Більшість українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямі

У лютому 2020 року більшість українців (53%) вважали що події в країні розвиваються в неправильному напрямі, що значно більше, ніж у вересні (17%), у грудні 2019 року (36%). Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, вважали, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі 25% респондентів (у вересні - 17%, у грудні - 36%).

Отже, частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору, зазначають соціологи.

Українці суттєво змінили оцінку подій в країні

Порівняно з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто дотримується думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (у вересні 2019 р. такі становили 41%, у грудні - 28%, а за даними останнього опитування - 21%), Частки тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становили відповідно 40%, 50% і 49%), що не здатна їх подолати - відповідно (6%, 11% і 15%).

Українці суттєво змінили оцінку подій в країні

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року уряду України довіряють 28% українців, не довіряють - 64,5%, респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної Ради і Кабінету міністрів.

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