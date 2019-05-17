Українці працюють у кожної п'ятій польській компанії

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На 38 млн чоловік населення Польщі припадає 1,5 млн робочих з України

За оцінками рекрутингового агентства Personnel Service, на сьогоднішній день українці працюють у кожній п'ятій польській компанії. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними на кінець березня, дві третини з більш ніж 600 тис. іноземців, які сплачують внески в Службу соціального забезпечення (ZUS), приїхали з України. Всього ж в країні працюють близько 1,5 млн українців з 38 млн чоловік населення.

Як зазначається в матеріалі, не виправдалися прогнози, що українці переїдуть з Польщі в більш багаті країни єврозони після того, як Європейський союз полегшить процес отримання доступа до роботи.

Рівень безробіття в Польщі перебуває на рекордно низькому рівні 3,8%, згідно з методологією ЄС, а економічне зростання становить близько 5% з 2017 року. Число зареєстрованих у Польщі іноземців за останні п'ять років зросло більш ніж у п'ять разів, що послабило напруженість на ринку праці в умовах рекордної нестачі робочих. Після вступу до ЄС у 2004 році більше 2 мільйонів поляків виїхали за кордон.

Як писало видання Rzecz Pospolita в жовтні 2018 року, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатнє, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.