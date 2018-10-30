У Польщі побоюються кризи через переїзд українських заробітчан до Німеччини

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Якщо Німеччина відкриє свій ринок праці для мігрантів, туди можуть переїхати до півмільйона українців, які зараз працюють у Польщі

Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Rzecz Pospolita.

Як наголошується в публікації, нині в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально.

При цьому з України їдуть працювати до Польщі в основному з економічних причин. Тут вони можуть заробити в 2-3 рази більше. Згідно доповіді "Барометр трудової імміграції", 60% українців заробляють у Польщі 2,5-3,5 тисячі злотих (650-900 доларів) на місяць, в той час як в Україні середня зарплата становить близько 300 доларів.

Проте, як наголошується в публікації, якщо Німеччина з 1 січня 2019 року відкриє свій ринок для іноземців, більшість українців, які працюють сьогодні в Польщі, може переїхати далі на захід, де зарплати в три рази вище польських.

Згідно з опитуванням, проведеним Службою зайнятості, з Польщі до Німеччини переїдуть до 60% українців.

"Це величезна загроза для польської економіки. Протягом двох-трьох місяців кадровий розрив зросте з 165 тис. до більш ніж 500 тис. вакансій", - вважає керівник польського кадрового агентства Кшиштоф Інглот.

За його словами, це негативно позначиться на економічному зростанні, викличе величезний тиск на зарплату і призведе до зниження конкурентоспроможності компаній. За його оцінками, зниження виробництва споживчих товарів може скласти 10%.

Нагадаємо, що на початку жовтня партії-учасники правлячої коаліції в Німеччині домовилися про основні положеннях легалізації трудової імміграції у ФРН. Відповідно до нового імміграційного закону, скасовуються обмеження для отримання робочих віз трудових мігрантів з третіх країн, особливо дефіцитними професіями.