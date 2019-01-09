МВФ оцінив кількість працюючих за кордоном українців

За приблизними підрахунками, за кордоном працює від 2 до 3 млн осіб

Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України у 2-3 млн осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітичний огляд МВФ, підготовлений до затвердження нової програми співпраці з Україною Stand-By Arrangement на суму 3,9 млрд доларів.

Як відзначається в огляді, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатнє, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

За даними МВФ, бізнес-клімат все ще у незадовільному стані, що перешкоджає інвестиціям, а проблеми в банківській системі, зокрема, безнадійні кредити, залишаються невирішеними.

"Важливо, що в результаті розчарування зовнішніми економічним становищем значно зросла трудова міграція: за кордоном працюють близько 2-3 мільйонів українців", - йдеться у звіті.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

Нагадаємо, за оцінками, які раніше оприлюднив Національний банк, реальний наявний дохід населення в I півріччі 2018 року становив 82% від рівня 2013 року. При цьому НБУ використовував попередні дані Держстату, переглянуті наприкінці 2018 року в бік поліпшення.