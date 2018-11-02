НБУ прогнозує уповільнення трудової міграції українців до Польщі

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Міграція уповільниться через зниження темпів економічного зростання у Польщі

Національний банк очікує на подальше зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі з огляду на перспективи уповільнення економічного зростання в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" НБУ за жовтень 2018 року.

Як нагадали в НБУ, за прогнозом Міжнародного валютного ринку зростання ВВП у Польщі уповільниться до 3,5% у 2019 році та 2,8% у середньостроковій перспективі.

Уповільненню міграції сприятимуть зниження темпів створення нових робочих місць та росту зайнятості, на які вказують останні кон'юнктурні опитування польських підприємств, а також стримана зацікавленість польських роботодавців у залученні на відкриті вакансії працівників з України, зазначили в Нацбанку.

"Водночас ризик посилення міграційних процесів залишатиметься вагомим через збільшення зацікавленості українців у працевлаштуванні в інших країнах за кордоном. Про це зокрема свідчать дані пошукової системи Google - з другої половини 2017 року зросла кількість запитів на пошук роботи в Чехії. Крім того, у кількох європейських країнах оголошено плани щодо спрощення процедур для працевлаштування іноземних громадян", - наголошується в документі.

Як писало видання Rzecz Pospolita, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання, зараз в Польщі офіційно працевлаштовано 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч), українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально. Якщо Німеччина з 1 січня 2019 року відкриє свій ринок для іноземців, більшість українців, які працюють сьогодні в Польщі, може переїхати далі на захід, де зарплати в три рази вище польських.

Нагадаємо, що за даними НБУ, обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в другому кварталі 2018 року склав 2,819 млрд доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,262 млрд доларів). Найбільше переказів надійшло в Україну з Польщі - 890 млн доларів. Далі йдуть Росія (346 млн доларів), США (213 млн доларів) і Чеська Республіка (210 млн доларів).