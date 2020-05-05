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Українці звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни Німеччину та СРСР

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 11:46
Українці звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни Німеччину та СРСР
Фото: підписання Пакту Молотова-Ріббентропа (twitter.com/hey_tally)

Відповідальність за розв’язування війни лежить як на гітлерівській Німеччині, так і на сталінському СРСР

Із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців, не погоджуються із цим 24% і ще 20% не визначилися. Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Як зазначають соціологи, щодо цього твердження немає кардинальних відмінностей між усіма віковими групами до 70 років, лише серед найстаршої категорії дещо менше погоджуються із ним, але тут більше невизначених. Регіональні відмінності становлять щонайбільше 19% (на Заході з цим твердженням погоджуються 63%, а на Сході - 44%).

Дослідження проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 17 по 22 квітня 2020 року в усіх регіонах України окрім окупованих Росією територій. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Польщі у січні 2020 року заявив про злочинну змову тоталітарних режимів - радянського і нацистського - який призвів до початку Другої світової війни. Він також зазначив, що Європа і світ не мають права мовчати, як в 1939 році.

Нагадаємо, у 2019 році фонд "Історична пам'ять" вперше опублікував радянські оригінали Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною, який був укладений 23 серпня 1939 року, а також секретний додатковий протокол до нього. Після підписання "пакту Молотова-Ріббентропа" Німеччина та СРСР вторглися на територію Польщі.

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