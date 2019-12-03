Українці в листопаді продовжили скупку валюти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другий місяць поспіль громадяни більше купують валюти, ніж продають

Населення України в листопаді 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1315,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1373,9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у листопаді знову спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 58,4 млн доларів.

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З початку року громадяни купили валюти на 4,7 млн доларів більше, ніж продали.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день

Зазначимо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів. Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.