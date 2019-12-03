ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці в листопаді продовжили скупку валюти

Новини » Економіка     03.12.2019 - 11:22
Українці в листопаді продовжили скупку валюти
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Другий місяць поспіль громадяни більше купують валюти, ніж продають

Населення України в листопаді 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1315,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1373,9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином у листопаді знову спостерігалася чиста купівля валюти населенням, яка склала 58,4 млн доларів.

Українці в листопаді продовжили скупку валюти

bank.gov.ua

З початку року громадяни купили валюти на 4,7 млн доларів більше, ніж продали.

Українці в листопаді продовжили скупку валюти

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 5 листопада 2019 року скасував обмеження на купівлю іноземної валюти і банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день

Зазначимо, Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів. Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Курс долара на 3 грудня впав до нового мінімуму з січня 2016 року
Теми: Курс долара
Новини України обмен валютвалютный рынокКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся