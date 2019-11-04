Українці відновили скупку валюти

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни більше купують валюти більше, ніж продають

Населення України в жовтні 2019 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1413,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1504,8 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України.

Таким чином в жовтні чиста купівля валюти населенням становила 91,5 млн доларів, у той час як вересні спостерігався чистий продаж (на 88,8 млн доларів).

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З початку року громадяни продали валюти на 53,7 млн доларів більше, ніж купили.

Дані: НБУ

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України за січень-жовтень 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 4581,5 млн доларів і продав на 479,2 млн. доларів.

Зазначимо, головною причиною припливу валюти в Україну стала купівля нерезидентами облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). За даними НБУ, нерезиденти за січень-жовтень 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в 15,7 рази - з 6,3 млрд грн до 99,8 млрд грн.

При цьому із загального портфеля нерезидентів 96,9 млрд грн номіновано в гривні, 1459,84 млрд грн - в доларах, 1386,84 млрд грн - в євро.