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НБУ з початку року купив рекордний обсяг валюти

Новини » Економіка     30.11.2019 - 13:29
НБУ з початку року купив рекордний обсяг валюти
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк викупав спекулятивний капітал, спрямований нерезидентами в держоблігації України

Національний банк України за січень-листопад 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 5479,3 млн доларів і продав на 479,2 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала 5000,1 млн доларів.

Протягом листопада НБУ купив на міжбанку валюти на 897,8 млн доларів.

За даними НБУ, максимальний обсяг валюти був куплений у липні - 1271,1 млн доларів.

НБУ з початку року купив рекордний обсяг валюти

Дані: НБУ

У той же час портфель нерезиденти з початку 2019 року збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 16,4 рази - з 6,35 млрд грн до 104,32 млрд грн. При цьому протягом листопада портфель збільшився на 4,48 млрд грн.

НБУ з початку року купив рекордний обсяг валютиbank.gov.ua

Нагадаємо, офіційний курс долара до гривні, який щодня встановлює Національний банк України (НБУ), знизився січень-листопад 2019 року на 13,2%. Курс долара знижувався протягом більшості місяців. При цьому тільки за листопад курс впав на 3,8% до 24,03 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-29 листопада 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 184,00 млн доларів, що на 64 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (120,00 млн доларів).

НБУ оцінив ситуацію на валютному ринку Курс долара за січень-листопад впав на 13,2%
Теми: Курс долара
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