Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рік

Фото: продуктовий ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 2018 рік цибуля подорожчала в три рази, капуста - в два

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.

Удвічі більше, ніж рівень загальної інфляції, зросли ціни на хліб - на 20-23%.

Ціни на м'ясо, рибу і молочні продукти зросли в межах інфляції (близько 10%).

У той же час яблука подешевшали на 45%, яйця на 9%, цукор на 10%.

www.ukrstat.gov.ua

Крім того, значно зросли ціни на сигарети - на 23-27%. Горілка за рік подорожчала лише на 11%.

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк підтвердив дані Держаної служби статистики щодо рівня цін за 2018 рік: цифри Держстату збігаються з даними моніторингу НБУ, який він вже три роки проводить в онлайн-режимі на сайтах супермаркетів.