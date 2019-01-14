ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рік

Новини » Економіка    14.01.2019 - 13:22
Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рік
Фото: продуктовий ринок у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 2018 рік цибуля подорожчала в три рази, капуста - в два

Державна служба статистики оприлюднила дані щодо середніх споживчих цін на товари і послуги по Україні у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, серед продовольчих товарів у 2018 році найбільше подорожчали овочі. Ціни на цибулю зросли за рік на 208%, на капусту на 103%. Буряк подорожчав на 73%, морква - на 77%, картопля - на 33%.

Удвічі більше, ніж рівень загальної інфляції, зросли ціни на хліб - на 20-23%.

Ціни на м'ясо, рибу і молочні продукти зросли в межах інфляції (близько 10%).

У той же час яблука подешевшали на 45%, яйця на 9%, цукор на 10%.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рікwww.ukrstat.gov.ua

Крім того, значно зросли ціни на сигарети - на 23-27%. Горілка за рік подорожчала лише на 11%.

Держстат назвав продукти, які найбільше подорожчали за рік

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк підтвердив дані Держаної служби статистики щодо рівня цін за 2018 рік: цифри Держстату збігаються з даними моніторингу НБУ, який він вже три роки проводить в онлайн-режимі на сайтах супермаркетів.

НБУ назвав причини зниження інфляції до п'ятирічного мінімуму Зростання цін виробників промпродукції у 2018 році був мінімальним за п'ять років
Новини України Державна служба статистикиценыінфляція
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся