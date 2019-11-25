Українці незадоволені непрофесіоналізмом депутатів Ради

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Одразу після виборів непрофесіоналізмом депутатів навіть імпонував громадянам

У листопаді 2019 року українці переважно негативно ставляться до того, що більшість народних депутатів, обраних на виборах до Верховної ради у липні 2019 року, ніколи не займалися політикою. Про це свідчать данні останнього опитування, сказала на прес-конференції директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

За даними опитування, 41% респондентів вважають відсутність досвіду депутатів негативом, позитивом - істотно менше (24%), а на думку 26% це може бути і позитивом, і негативом, залежно від того, чи будуть ці депутати вчитися і долучати кваліфікованих спеціалістів.

Бекешкіна нагадала, що одразу після виборів, у серпні 2019 року, думки виборців були істотно іншими: негативом відсутність політичного досвіду у новобраних депутатів вважали лише 25%, 35% оцінювали це, навпаки, як позитив, а 26%, як і зараз, бачили можливості як позитиву, так і негативну.

Загалом у суспільстві немає одностайності в оцінці формування однопартійної більшості в Верховній раді: підтримують такий формат 40% і не підтримують рівно стільки - 40%.

Водночас більшість громадян не задоволені тим, як працює зараз Верховна Рада - 47%, проти 34% тих, кого робота Верховної ради задовольняє (45,5%).

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.