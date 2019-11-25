Соціологи зафіксували закінчення "медового місяця" нової влади і народу

Фото: Ірина Бекешкіна (РБК-Україна)

На зміну "медовому місяцю" прийшов відностно солодкий "цукерковий"

Данні останнього соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС свідчать поро погіршення настоїв в українському суспільстві. Про це на прес-конференції сказала директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна.

Як зазначила Бекешкіна, про негативні настрої свідчать деякі результати опитування. Зокрема, у листопаді 2019 року 36% громадян вважають, що Україна рухається у правильному напрямі, дещо більше - 39% певні, що напрям руху України зараз є неправильним. У той же час ще в серпні 50% вважали рух правильним, а 23% - неправильним.

"Я б сказала, що "медовий" місяць закінчився, але поки що триває те, що я б назвала "цукерковий період", все-таки відносно солодкий, коли ще позитивно ставляться до новообраних органів влади, особливо до президента Зеленського",- сказала вона.

Опитування було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. У результаті польового етапу була зібрана 2041 анкета. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, президенту України Володимиру Зеленському на початку листопада 2019 року довіряли 68,2% українців, не довіряли - 24,3%, баланс довіри становив +43,9%. У порівнянні з опитуванням, проведеним на початку жовтня, баланс довіри-недовіри до президента впав на 4,5 пункти.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, на початку вересня 2019 року діяльність президента Володимира Зеленського позитивно оцінювали 69,7% українців, негативно - 8,7%, а 19% вважали, що поки зарано давати оцінку.