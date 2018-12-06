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Українці назвали найбільш корупційні сфери

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 14:31
Українці назвали найбільш корупційні сфери
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Під корупцією розуміють вимогу хабарів, добровільні хабарі, використання зв'язків

У сфері вищої освіти з корупцією в тому чи іншому вигляді стикалися 61,8% респондентів, які контактували з нею протягом останніх 12 місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС, проведене влітку 2018 року на замовлення USAID.

У сфері отримання різних дозволів в органах влади мають досвід корупції 56,7% респондентів, у сервісних центрах МВС - 54,3%, в отриманні медичних послуг - 53,2%, у судовій системі  - 52,1%, у влаштуванні на роботу до державних установ - 51,3%, у національній поліції - 51,3%.

Українці назвали найбільш корупційні сфери

Найнижчий рівень корупції - у сфері оформлення чи отримання допомоги з безробіття та інших соціальних виплат (15,1%).

Під корупцією розуміються три її основні прояви - вимога хабарів, добровільні хабарі, використання зв'язків.

Дослідження було проведене КМІС на замовлення USAID /Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" з липня по серпень 2018 року серед 10 169 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 1%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, протягом останніх 12 місяців з випадками корупції особисто стикалися 30,6% українців. Крім тогоЮ 10,9% респондентів відповіли, що вони особисто з корупцією не стикалися, але члени їхньої сім'ї - так. Таким чином, досвід корупції протягом останніх 12 місяців мали сім'ї 41,5% опитаних. Не стикалися із корупцією 53,1% респондентів.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного у серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції.

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