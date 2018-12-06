Украинцы назвали наиболее коррупционные сферы

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Под коррупцией понимается требование взяток, добровольные взятки, использование связей

В сфере высшего образования с коррупцией в том или ином виде сталкивались 61,8% респондентов, которые контактировали с ней в течение последних 12 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос КМИС, проведенный летом 2018 года по заказу USAID.

В сфере получения различных разрешений в органах власти имеют опыт коррупции 56,7% респондентов, в сервисных центрах МВД - 54,3%, при получении медицинских услуг - 53,2%, в судебной системе - 52,1%, в устройстве на работу в государственные учреждения - 51,3%, в национальной полиции - 51,3%.

Самый низкий уровень коррупции - в сфере оформления или получения помощи по безработице и других социальных выплат (15,1%).

Под коррупцией понимаются три ее основные проявления - требование взяток, добровольные взятки, использование зв'язків.

Исследование было проведено КМИС по заказу USAID /Программа содействия общественной активности "Включайся!" с июля по август 2018 года среди 10 169 человек по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 1%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в течение последних 12 месяцев со случаями коррупции лично сталкивались 30,6% украинцев. Кроме того, 10,9% респондентов ответили, что они лично с коррупцией не сталкивались, но члены их семей - да. Таким образом, опыт коррупции в течение последних 12 месяцев имели семьи 41,5% опрошенных. Не сталкивались с коррупцией 53,1% респондентов.

Напомним, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в августе 2018 года, граждане Украины поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции.