У Києві за останній тиждень кількість хворих на грип та ГРВІ зросла на 5,6%

Ілюстративне фото (pixabay.com/ThorstenF)

На сьогодні у Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча епідпорогу на 46,6%

У Києві протягом останнього тижня на 5,6% зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) і наразі кількість хорих за тиждень склала майже 12 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської держадміністрації (КМДА).

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Зокрема, на сьогодні показник захворюваності на грип та ГРВІ столиці складає 399,2 та є нижчим епідемічного порогу на 46,6%.

За 45 тиждень в Києві зареєстровано 11 828 хворих на грип та ГРВІ, що у порівнянні з попереднім тижнем більше на 5,6%. Також протягом цього тижня до лікарень госпіталізували 157 мешканцв Києва. Із них - 150 дітей.

"Наразі у столиці захворіло дорослих - 3744 особи проти 7517 за 44 тиждень (зростання на 1,7%), дітей - 8084 проти 7517 (зростання на 7,5%). У структурі захворюваності діти становлять 68,3%. Серед школярів спостерігається зростання захворюваності на 5,8%", - сказав Поворозник.

За даними КМДА, від початку епідемічного сезону вакцинацію проти грипу пройшли 14 516 осіб, із них - 3 399 дітей.

Нагадаємо, як повідомляло МОЗ 8 листопада, в Україні поки що немає циркуляції вірусу грипу, є лише статистика захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції.

Додамо, на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.