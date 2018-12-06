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З корупцією безпосередньо стикаються 30% українців

Новини » Суспільство    06.12.2018 - 13:03
З корупцією безпосередньо стикаються 30% українців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

За останні десять років українці почали стикатися з корупцією значно менше

Протягом останніх 12 місяців з випадками корупції особисто стикалися 30,6% українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС, проведене влітку 2018 року на замовлення USAID

Крім того 10,9% респондентів відповіли, що вони особисто з корупцією не стикалися, але члени їхньої сім'ї - так. Таким чином, досвід корупції протягом останніх 12 місяців мали сім'ї 41,5% опитаних. Не стикалися із корупцією 53,1% респондентів.

З корупцією безпосередньо стикаються 30% українців

Як зазначають соціологи, під час дослідження 2011 року 60,1% респондентів вказали, що їм особисто або членам родини доводилося стикатися з будь-якими проявами корупції з боку представників державних органів (перелік альтернатив у запитанні 2015 року дещо відрізнявся, тому подібне порівняння не проводилось).

Ще більше сімей українців стикалися з корупцією у 2009 та 2007 роках (62,5% і 67% відповідно).

Дослідження було проведене КМІС на замовлення USAID /Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" з липня по серпень 2018 року серед 10 169 осіб по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки - 1%.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного у серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції.

Відзначимо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року найбільшою загрозою українці вважали економічний занепад, серйозну економічну кризу (57,6%), збідніння населення, значне майнове розшарування (41,5%), знецінення гривні (35,6%).

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