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Українці почали користуватися послугою перенесення мобільного номера

Новини » Економіка    13.05.2019 - 10:46
Українці почали користуватися послугою перенесення мобільного номера
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Послуга запрацювала з 1 травня

Послугою перенесення абонентського номера (ППН) при переході до іншого оператора вже скористалися 788 українців. Про це повідомляє Український державний центр радіочастот (УДЦР) на своїй страницев Facebook.

В УДЦР також повідомили, що станом на 9:00 13 травня надійшло 5297 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих в централізованій базі даних УДЦР.

Українці почали користуватися послугою перенесення мобільного номера

Як повідомляло РБК-Україна, оператори мобільного зв'язку з 1 травня 2019 року зобов'язані надавати клієнтам послугу перенесення абонентського номера (ППП) з кодом іншого оператора.

Таким чином, абонент може змінити мобільного оператора зі збереженням власного абонентського номера. При дзвінку на перенесений номер абоненти будуть чути автоматичне голосове повідомлення. Згідно з порядком НКРЗІ, абонент, який бажає перенести номер, повинен звернутися із заявою до оператора-одержувача. Послуга надається абоненту за плату, розмір якої встановлює оператор-одержувач.

Нагадаємо, за даними Держстату, станом на 1 січня 2019 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становило 53,934 млн осіб, що на 3,2% (на 1,781 млн) менше, ніж рік тому.

В Україні запрацювало перенесення номера при зміні оператора В Україні скоротилася кількість абонентів мобільного зв'язку
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