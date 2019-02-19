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В Україні скоротилася кількість абонентів мобільного зв'язку

Новини » Економіка    19.02.2019 - 15:15
В Україні скоротилася кількість абонентів мобільного зв'язку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Абонентів мобільного зв'язку стало менше, інтернет-користувачів - більше

Станом на 1 січня 2019 року кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні становила 53,934 млн осіб, що на 3,2% (на 1,781 млн) менше, ніж рік тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, кількість абонентів Інтернет за рік збільшилася на 10,3% (на 2,435 млн) до 26,067 млн осіб.

Кількість абонентів безпроводового доступу в Інтернет за рік зросла на 14,4% (на 2,515 млн) до 20,024 осіб.

В Україні скоротилася кількість абонентів мобільного зв'язкуwww.ukrstat.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, споживачам в Україні за 2018 рік надано послуг в сфері телекомунікацій та поштового зв'язку на 72,6 млрд грн. За 2018 року підприємства надали поштових послуг на 4,494 млрд грн, кур'єрських послуг на 1,429 млрд грн, послуг фіксованого телефонного зв'язку на 5,651 млрд грн, послуг мобільного зв'язку на 38,521 млрд грн, послуг кабельного телебачення на 2,076 млрд грн, інтернет-послуг - на 12,273 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Держстату, послуги зв'язку в Україні в 2018 році подорожчали на 15,1%, що в півтора рази вище, ніж інфляція в цілому (9,8%).

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