Украинцы начали пользоваться услугой переноса мобильного номера

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Услуга заработала с 1 мая

Услугой переноса абонентского номера (ППН) при переходе к другому оператору уже воспользовались 788 украинцев. Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) на своей страницев в Facebook.

В УГЦР также сообщили, что по состоянию на 9:00 13 мая поступило 5297 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщало РБК-Украина, операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора.

Таким образом, абонент может сменить мобильного оператора с сохранением собственного абонентского номера. При звонке на перенесенный номер абоненты будут слышать автоматическое голосовое сообщение. Согласно порядку НКРСИ, абонент, желающий перенести номер, должен обратиться с заявлением к оператору-получателю. Услуга предоставляется абоненту за плату, размер которой устанавливает оператор-получатель.

Напомним, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2019 года количество абонентов мобильной связи в Украине составляло 53,934 млн человек, что на 3,2% (на 1,781 млн) меньше, чем год назад.