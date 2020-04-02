Українці найбільше сподіваються на допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни вважають, що Китай успішно бореться з епідемією та може допомогти іншим країнам

Найбільш ефективно допомогти Україні в боротьбі з епідемією коронавірусу може Китай, вважають 34% українців. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім того 11% респондентів назвали Всесвітню організація охорони здоров'я; 10% - Європейський союз; 9% - США; 6% - Росію; 35% вважають, що жодна з країн чи організації не зможе цього зробити.

На думку респондентів, найкраще справляються з епідемією такі країни: Китай - 46%, Німеччина - 9%, Білорусь - 7%, Україна - 6%, Південна Корея - 5% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн).

Українці вважають, що найгірше справляються з епідемією такі країни: Італія - 47%, Іспанія - 23%, Україна - 12%, США - 12% (питання було відкритим, респондент міг назвати не більше 4 країн).

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, наприкінці березня 43% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. За даними опитування, 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.