Українці бояться коронавірусу менше, ніж економічних наслідків карантину

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Не бояться ані коронавірусу, ані економічної кризи лише 14% громадян

Наприкінці березня 43% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 34% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні; 14% не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців.

Тим респондентам, хто має роботу, та є найнятим працівником, ставилось питання про те, чи виникли у них наступні складнощі на роботі (можна було обрати усі відповіді, що підходять): невиплата зарплати - 3%; запропонували піти в неоплачувану відпустку - 12%; запропонували звільнитися через скорочення - 2%; запропонували погодитися на зниження зарплати - 6%; у 79% зайнятих жодної з цих проблем поки що не виникало.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Нагадаємо, наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.