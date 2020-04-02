ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 14:30
Менше половини українців вважають успішною боротьбу влади з коронавірусом
Фото: Володмир Зеленський та Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни в цілому невдоволені діями влади

Наприкінці березня 40% українців вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 48% - притримуються думки, що неуспішна. Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 17% респондентів вважають, що влада успішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу; 57% думають, що неуспішна.

Крім того, 17% респондентів думають, що влада успішна у забезпеченні доступності медичних послуг для громадян, 70% вважають, що не успішна.

Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно; 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії; 5% притримуються думки, що обмежувальні заходи було вжито передчасно.

Крім того, 43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, ніж зараз; 40% думають, що вжиті заходи цілком адекватні ситуації; 9% притримуються думки, ці заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень; 1% вважають, що ніяких обмежувальних заходів взагалі не потрібно.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, станом на кінець березня 69% українців відчули негативні наслідки епідемії коронавірусу, зокрема, 60% зазначили фінансові втрати.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Info Sapiens, серед українців, хто працював до карантину, запровадженого через епідемії коронавірусу, лише 46% за березень отримають заробіток в повному обсязі, 34% - у меншому обсязі, ніж очікувалося, а 10% втратили роботу через карантин.

Кабмін рекомендує аптекам працювати цілодобово Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 2 квітня
Новини України опросКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся