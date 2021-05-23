Україна і Єгипет обговорили евакуацію українців з Сектора Газа

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби провів телефонну розмову з Міністром закордонних справ Єгипту Самех Шукрі. В ході бесіди сторони обговорили евакуацію українців з Сектора Газа .

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

У свою чергу Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює актуальність запиту України на евакуацію громадян і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців з Сектора Газа.

"Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектора Газа через Єгипет", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 травня уряд доручив профільним відомствам забезпечити евакуацію українців з Сектора Газа, які хочуть повернутися додому. Планувалося, що українських громадян вивезуть із зони конфлікту через територію Єгипту.

У середу, 19 травня, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що евакуація українців з Сектора Газа відбудеться протягом 48 годин. Крім того, в МЗС розповіли, куди звертатися громадянам, які хочуть виїхати з Сектора Газа.

Однак 21 травня спікер МЗС Олег Ніколенко повідомив, що евакуація українців ще не почалася. Оскільки Україна чекала, коли припиняться бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.