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Кількість нових вакансій через карантин упала вдвічі

Новини » Фінансова криза 2020     17.04.2020 - 15:28
Кількість нових вакансій через карантин упала вдвічі
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

На одну вакансію претендують троє осіб

З середини березня 2020 року кількість нових вакансій в України впала вдвічі, а кількість нових резюме в останні тижні практично не змінюється. Про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

Кількість нових вакансій через карантин упала вдвічі

Як зазначається в огляді, з початку карантину показник навантаження (відношення нових резюме до нових вакансій) збільшився з 2,1 до 3,0, передусім через зменшення кількості вакансій.

Показник зростав в усіх секторах та містах, найменше - у сільському господарстві, фінансах, медицині та роздрібній торгівлі.

Кількість нових вакансій через карантин упала вдвічі

Водночас з кінця березня зростає кількість зареєстрований безробітних зростає, "що може відображати не лише втрату роботи у зв'язку з поточною кризою, а й полегшення процедури отримання статусу безробітного", додали в НБУ.

Кількість нових вакансій через карантин упала вдвічі

Нагадаємо, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підвищив на час карантину мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 650 грн до 1 тис. грн.

Як повідомляло РБК-Україна, за час карантину (з 12 березня до 16 квітня) в службі зайнятості зареєструвалося 89,2 тисячі безробітних.

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