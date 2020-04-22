Украинцам на период карантина будут предлагать работу с зарплатой 6-8 тыс. гривен

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль отметил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест

Украинцам будут предлагать работу на период карантина с оплатой труда до 8 тыс. гривен. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью РБК-Украина.

Так, Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые "дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

В частности, речь идет о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Также глава правительства упомянул и о "Большой стройке", где, по его словам, около 170 тысяч рабочих мест и еще около 150 тысяч - в сопутствующих сферах.

"Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора...Недорогих (рабочих мест, - ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен", - сказал он.

Как пример, он отметил, что украинцам могут предложить класть брусчатку или быть озеленителем.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Нацбанка, с середины марта 2020 года количество новых вакансий в Украине упало вдвое и сейчас на одну вакансию претендуют три человека.

РБК-Украина также сообщало, что по решению Кабмина, на время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до тысячи гривен.