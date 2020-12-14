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Зеленський просить прискорити будівництво приймальних екстреної меддопомоги

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 14:54
Зеленський просить прискорити будівництво приймальних екстреної меддопомоги
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент України Володимир Зеленський просить прискорити процес будівництва приймальних відділень екстреної медичної допомоги. Зараз готові лише половина з 210 приймальних.

Про це президент заявив під час селекторної наради з питань боротьби з коронавірусів, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, до кінця року в готових приймальних відділеннях буде проходити прийом сучасного обладнання.

"Знаю, що через епідемію будівництво почалося значно пізніше запланованого і друга половина відділень вже має завершену проектну документацію. Але вважаю, що треба прискоритися, наскільки це можливо. Ці відділення - не просто проекти будівництва. Це життя і здоров'я наших людей", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, станом на 14 грудня в Україні заповнені 43,3% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього введено понад 63 тисячі ліжок.

Відзначимо, за минулу добу в Україні підтвердили менше ніж 6,5 тисячі нових випадків COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнта.

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