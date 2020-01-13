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Украинскую "дочку" российского госбанка продадут с аукциона за полцены

Новости » Экономика     13.01.2020 - 15:49
Украинскую "дочку" российского госбанка продадут с аукциона за полцены
Фото: Проминвестбанк (РБК-Украина)

Стоимость "Проминвестбанка" упала примерно до 10 млн долларов

Пакет акций ПАО "Проминвестбанк" в размере 99,7726% выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС. Об этом сообщается на сайте биржи.

Согласно сообщению, аукцион состоится 11 февраля 2020 года. Начальная стоимость пакета - 266 млн грн, что в два раза ниже, чем при предыдущей попытке продать банк в 2019 году (532 млн грн).

Напомним, ПАО "Проминвестбанк", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, планирует прекратить банковскую деятельность. Соответствующее решение намерены принять на общем собрании акционеров, которое состоится 6 февраля 2020 года.

В 2019 году пакет акций "Проминвестбанка" в размере 99,7726% был выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС, однако продажа не состоялась. Акции банка продавались по решению суда в пользу группы "Приват" в качестве компенсации за активы в оккупированном Россией Крыму.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы".

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