Суд дозволив групі "Приват" продати "Промінвестбанк" з аукціону

Фото: Промінвестбанк

Акції "Промінвестбанку" арештовані по справі про відшкодування збитку за окупацію Криму

Київський апеляційний суд відхилив скарги російської державної корпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій про продаж 99,7% акцій "Промінвестбанку". Про це йдеться в рішенні від 6 серпня, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином, суд підтвердив можливість продажу арештованих акцій банку.

Як повідомляло РБК-Україна, пакет акцій "Промінвестбанку", який є українською "дочкою" російського державного банку ВЕБ, в розмірі 99,7726% виставлений на аукціон на фондовій біржі ПФТС. Аукціон з продажу цінних паперів відбудеться 28 серпня. Стартова ціна пакету складає 532,1 млн грн.

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи". Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Сбербанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".