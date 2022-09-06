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ЗСУ вкотре завдали удару по окупантах у районі Чорнобаївки

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Вівторок 06 вересня 2022 00:22
ЗСУ вкотре завдали удару по окупантах у районі Чорнобаївки Фото: ЗСУ завдали удару по окупантах у районі Чорнобаївки (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжують завдавати потужних ударів по позиціях російських окупантів у Херсонській області. Увечері 5 вересня захисники атакували ворога у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Зазначається, що у районі Чорнобаївки чутно вибухи.

"Просмажування русні не зупиняється", - вказують військові.

Окрім цього, додали, що стало відомо про точкові влучання по ворогу поблизу міста Гола Пристань.

Нагадаємо, українським військовим в Херсонській області вдалося збити ворожий безпілотник.

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