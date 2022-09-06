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ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян, - ОК "Південь"

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Вівторок 06 вересня 2022 02:50
ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 росіян на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові продовжили завдавати потужних ударів по російських окупантах. ЗСУ знищили 4 склади та один вертоліт К-52 ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що авіація протягом бойового дня 18 разів атакувала позиції, логістику, командні та опорні пункти противника.

"У районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52. У районі Андріївки, силами ППО знищено дві ракети Х-59", - вказують в ОК "Південь".

Ракетно-аптилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань з ураження протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби й понтонних переправ поблизу Дар'ївки та вздовж Каховської ГЕС.

"Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний і ефективний", - наголошують військові.

Підтверджені втрати окупантів 5 вересня складають:

  • 86 солдатів;
  • 4 танки;
  • 12 одиниць авто-бронетехніки;
  • 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" і "Мста-С";
  • 3 гармати 152-го калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С";
  • станцію зв'язку;
  • протитанковий ракетний комплекс.

Окрім цього, ЗСУ ліквідовали 4 склади ворожих боєприпасів у Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.

Нагадаємо, українські військові ввечері 5 вересня атакували ворога у районі Чорнобаївки та Голої Пристані.

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