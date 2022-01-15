Український супутник і складаний смартфон від Honor. Головне зі світу технологій

На орбіту вийшов український супутник "Січ-2-30", який буде дистанційно зондувати поверхню Землі. Китайський Honor показав свій складаний смартфон, а в мережі з'явилася перша інформація про майбутню презентацію Apple.

Україна повернулася до космосу

Американська компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30" з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. З ним вже було успішно проведено перший сеанс зв'язку.

"Січ-2-30" призначений для дистанційного зондування Землі, тобто для фотозйомки поверхні. Роздільна здатність його камер дозволить розрізнити кожен будинок, захоплення становить 46,6 км, що важливо для точного складання карт. Маса супутника близько 200 кг.

Даними, які будуть надходити з супутника, зможуть скористатися вчені і розвідка.

Перший складаний смартфон від Honor

Тим часом китайський Honor презентував свій перший складаний смартфон Magic V. Він має дисплей діагоналлю 7,9 дюймів, зовнішній екран на 7,6 дюймів, батарею на 4 750 мАг, оперативну пам'ять на 12 Гб. Смартфон побудований на чіпі Snapdragon 8 Gen 1.

Strength & beauty have arrived to find a new home in your palm. Unfold all the questions you've ever had about the iconic #HONORMagicV by watching the video below pic.twitter.com/Bz2c0dUMPv — HONOR (@Honorglobal) January 11, 2022

Вартість смартфона стартує від 1 569 доларів в залежності від обсягу внутрішньої пам'яті.

Apple готує презентацію на весну. Може представити iPhone SE

Компанія Apple може провести першу в цьому році презентацію в березні або квітні. З великою ймовірністю на ній буде представлено iPhone SE третього покоління в дизайні iPhone XR, але з підтримкою 5G.

Також очікується дебют MacBook Air з чіпом M2 і iMac Pro на M1 Pro/Max.

Крім того, на цьому тижні в мережу злили фото ймовірного iPhone 14 Pro, старша версія якого матиме овальний виріз під камеру замість "чубчика" з Face ID.

Фото: ймовірний дизайн iPhone 14 Pro (phonearena.com)

Вихід Cybertruck від Tesla затягується

Американський виробник електромобілів Tesla в черговий раз відклав початок виробництва Cybertruck. Цього разу вже на 2023 рік.

Засновник компанії Ілон Маск пообіцяв поділитися подробицями в кінці січня. Буквально днями посилання на графік виробництва пікапа була видалена з вебсайту Tesla.

Cybertruck було анонсовано ще в 2019 році, його вихід переносився кілька разів. За даними Reuters затримка пов'язана з тим, що Tesla змінює характеристики і функції, щоб зробити електричний пікап ще більш привабливим на ринку.

Ціни в українському App Store зростуть

Через так званий український "податок на Google" Apple підвищує ціни в українському App Store. Очікується, що вартість додатків і внутрішньоігрових покупок може зрости на 20%.

Новий податок почав діяти в Україні ще минулого року. Він поширюється на міжнародні інтернет-компанії, які мають відраховувати державі ще й 20% податку на додану вартість (ПДВ).

Twitter тестує функцію відеореакції

Сервіс мікроблогів Twitter почав тестування функції відеореакції. На даний момент вона доступна для обмеженого кола користувачів iOS.

Зокрема, в меню ретвіта з'явиться кнопка "Цитувати твіт з реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або відео. Також можна вибрати медіаконтент з власної галереї.

Україна розробляє дрони-камікадзе

Конструкторське бюро "Південне" розробляє барижуючі боєприпаси для безпілотників. Вони будуть застосовуватися за принципом дронів-камікадзе, тобто таким боєприпасом можна буде управляти.

Передбачається, що їх можна буде запускати з різних пілотованих і безпілотних платформ. Випробування дронів почнеться вже цієї весни.