Стало відомо, коли може відбутись перша в цьому році презентація Apple

Apple планує провести першу цього року презентацію у березні чи квітні. Скоріше від усього, цей захід буде в онлайн-форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Bloomberg .

З великою ймовірністю Apple проведе захід в онлайн-форматі. Як мінімум компанія представить новий iPhone SE у старому корпусі, але за допомогою мереж 5-го покоління, що зробить його найдоступнішим iPhone з 5G на ринку.

Швидше за все, Apple також покаже MacBook Air із чипом M2 та оновленим дизайном, і новий iMac Pro на M1 Pro/Max на весняній презентації, пише видання.