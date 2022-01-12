В Україні розробляють дронів-камікадзе: перші кадри прототипу
Фото: в Україні розробляють дронів-камікадзе (кадр з відео)
Конструкторське бюро "Південне" розробляє барижуючі боєприпаси для БПЛА. Їх застосовуватимуть для ураження широкого діапазону різних цілей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеопрезентації конструкторського бюро.
Дрони-камідкадзе застосовуватимуть сучасні схеми бойового використання. Водночас їх можна буде запускати з різних авіаційних пілотованих, а також і безпілотних платформ.
Фото: в Україні розробляють дронів-камікадзе (кадри з відео)
Випробування дронів розпочнуться вже цієї весни.