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В Україні розробляють дронів-камікадзе: перші кадри прототипу

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Середа 12 січня 2022 21:37
В Україні розробляють дронів-камікадзе: перші кадри прототипу Фото: в Україні розробляють дронів-камікадзе (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

Конструкторське бюро "Південне" розробляє барижуючі боєприпаси для БПЛА. Їх застосовуватимуть для ураження широкого діапазону різних цілей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відеопрезентації конструкторського бюро.

Дрони-камідкадзе застосовуватимуть сучасні схеми бойового використання. Водночас їх можна буде запускати з різних авіаційних пілотованих, а також і безпілотних платформ.

Фото: в Україні розробляють дронів-камікадзе (кадри з відео)

Випробування дронів розпочнуться вже цієї весни.

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