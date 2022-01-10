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Twitter тестує функцію відеореакції: як вона працюватиме

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Понеділок 10 січня 2022 15:43
Twitter тестує функцію відеореакції: як вона працюватиме Фото: Twitter тестує функцію відеореакції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Twitter розпочав тестування нової й корисної функції. Вже незабаром користувачі платформи матимуть можливість залишати власні відеореакції на публікації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Деякі користувачі й співробітники видання The Verge стурбовані тим, що твіти з реакціями в майбутньому можуть використовувати для переслідування. Зрештою, Twitter заявив, що для нього безпека людей є пріоритетом.

"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця компанії Вівіана Віволл.

Як працюватиме нова функція

Наразі вона доступна для обмеженого кола користувачів iOS.

У меню ретвіта буде кнопка "Цитувати твіт із реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або ж відео. Також можна обрати медіаконтент з власної галереї.

Twitter тестує функцію відеореакції: як вона працюватиме

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