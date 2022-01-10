Twitter тестує функцію відеореакції: як вона працюватиме

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Деякі користувачі й співробітники видання The Verge стурбовані тим, що твіти з реакціями в майбутньому можуть використовувати для переслідування. Зрештою, Twitter заявив, що для нього безпека людей є пріоритетом.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

"Хоча ми не очікуємо, що нову функцію використовуватимуть на шкоду, ми будемо уважно стежити за використанням продукту та гарантувати, що будь-які зловживання розглядатимуться відповідно до правил Twitter", - заявила представниця компанії Вівіана Віволл.

Як працюватиме нова функція

Наразі вона доступна для обмеженого кола користувачів iOS.

У меню ретвіта буде кнопка "Цитувати твіт із реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або ж відео. Також можна обрати медіаконтент з власної галереї.