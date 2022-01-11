Без "чубчика". У мережі з'явилися фото можливого iPhone 14 Pro

У Мережу потрапили фотографії передбачуваного iPhone 14 Pro. Згідно з кадрами, можливо, старша версія майбутньої лінійки матиме виріз під камеру замість" чубчика " з Face ID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PhoneArena .

Панель дисплея iPhone 14 Pro, можливо, матиме два вирізи. Зверху по центру розташується отвір у вигляді прямокутника з округленими кутами, а зліва від нього - круглий отвір.

Круглий отвір повинен бути відбиваючим і розміщувати точковий проектор частини комплекту Face ID під екраном, тому єдине, що ви будете бачити, дивлячись прямо на дисплеї iPhone 14 Pro, буде виріз у формі таблетки.

У ньому буде розташовуватися камера для Селфі. При цьому, можливо, Нова фронтальна камера може бути встановлена на всіх моделях iPhone 14.

У круглому отворі також буде знаходитися проектор Face ID - прямо під екраном, при цьому технологія Face ID може бути поліпшена.

Фото: фото можливого iPhone 14 Pro (phonearena.com)