ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Без "чубчика". У мережі з'явилися фото можливого iPhone 14 Pro

Новость на русском →
Вівторок 11 січня 2022 16:41
Без "чубчика". У мережі з'явилися фото можливого iPhone 14 Pro фото: у мережі з'явилися фото можливого iPhone 14 Pro (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Мережу потрапили фотографії передбачуваного iPhone 14 Pro. Згідно з кадрами, можливо, старша версія майбутньої лінійки матиме виріз під камеру замість" чубчика " з Face ID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PhoneArena.

Панель дисплея iPhone 14 Pro, можливо, матиме два вирізи. Зверху по центру розташується отвір у вигляді прямокутника з округленими кутами, а зліва від нього - круглий отвір.

Круглий отвір повинен бути відбиваючим і розміщувати точковий проектор частини комплекту Face ID під екраном, тому єдине, що ви будете бачити, дивлячись прямо на дисплеї iPhone 14 Pro, буде виріз у формі таблетки.

У ньому буде розташовуватися камера для Селфі. При цьому, можливо, Нова фронтальна камера може бути встановлена на всіх моделях iPhone 14.

У круглому отворі також буде знаходитися проектор Face ID - прямо під екраном, при цьому технологія Face ID може бути поліпшена.

Фото: фото можливого iPhone 14 Pro (phonearena.com)

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити