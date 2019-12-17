Оператор ГТС України пройшов європейську сертифікацію

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Енергоспівтовариство підтвердило правильність процедури створення компанії

Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС сертифікував ТОВ "Оператор ГТС України" в якості незалежного оператора газотранспортної системи України. Про це йдеться на сайті організації.

Як наголошується в повідомленні, Секретаріат підтвердив, що новостворений оператор газотранспортної системи України відокремлений у відповідності з вимогами європейського законодавства, в рамках Третього енергетичного пакету.

В Енергоспівтоваристві наголосили, що група "Нафтогаз" передала акції "Оператора ГТС України" компанії "Магістральні газопроводи України", що контролюється Міністерством фінансів. При цьому Мінфін дав "Оператору ГТС України" права на управління активами.

"У результаті цих угод "Оператор ГТС України" стане незалежним системним оператором (ISO) з 1 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Енергоспівтовариство рекомендує Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) оцінити реальну незалежність від групи "Нафтогаз".

В Енергоспівтоваристві нагадали, що українська газова система є найбільшою в Енергетичному співтоваристві і основним транспортним маршрутом для газу в Європу.

Відзначимо, НКРЕКП попередньо сертифікувала "Оператора ГТС України". Після остаточного рішення, компанія стане стороною під час підписання договорів про транзит газу з 1 січня 2020 року. Компанія отримає в управління українську ГТС і буде здійснювати транзит газу замість "Нафтогазу".

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість активів "Укртрансгазу" з метою їх передачі у статутний капітал ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" в сумі 3,209 млрд грн (без ПДВ) станом на 1 жовтня 2019 року.

У державному бюджеті на 2020 рік міститься стаття 25 про анбандлінгу НАК "Нафтогаз України". Згідно з документом, у 2020 році НАК "Нафтогаз України" за результатами 2019 року перераховує до загального і спеціального фонду держбюджету частину чистого прибутку. Потім ці кошти спрямують на поповнення статутного капіталуАТ "Магістральні газопроводи України" для придбання у АТ "Укртрансгаз" 100% у статутному капіталі ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".