Україна підписала угоду з Румунією про поставки газу з півдня

Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Україна та Румунія розблокували трансбалканський газовий коридор

ТОВ "Оператор ГТС України" та румунський оператор TRANSGAZ підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба української компанії.

Як зазначили в прес-службі, це означає, що у всіх постачальників з’явилась можливість вільно транспортувати блакитне паливо новим маршрутом постачання - з Південної Європи та Туреччини - через Болгарію і Румунію - в Україну та далі у Молдову.

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"Тобто з 1 січня в міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1" буде доступною потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м на добу, а також в зворотному напрямку - 15,8 млн куб. м на добу", - йдеться в повідомленні.

"Це рішення є історичним та надзвичайно важливим, адже дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ", - прокоментував Сергій Макогон, генеральний директор новоствореного "Оператора ГТС України".

Під час зустрічі у місті Брюссель 12 грудня 2019 року оператори ГТС України, Молдови, Румунії та Болгарії принципово погодили текст угод щодо забезпечення реверсу трансбалканським газопроводом, а саме по "Транзиту-1" в напрямку Болгарія-Румунія-Україна-Молдова.

Така угода створює для Молдови додаткову технічну можливість альтернативно імпортувати газ для власних потреб з Туреччини та Греції у випадку, якщо "Газпром" зупинить транзит в Європу через територію України.

Вже найближчими днями відбудуться перші аукціони на бронювання потужностей на міждержавній точці "Ісакча1-Орловка1".

Нагадаємо, в листопаді 2019 року "Укртрансгаз" завершив модернізацію газовимірювальної станції "Гребеники" (Одеська область). Тепер станція готова здійснювати реверсну транспортування газу в разі припинення транзиту блакитного палива з РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги транспортування газу по території України з Російської Федерації в європейські країни і Молдову за січень-листопад 2019 року становили 81,5 млрд куб. м. У порівнянні з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,3 млрд куб. м, або на 3%.