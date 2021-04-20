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Українським військовим заборонили відповідати на провокації бойовиків на Донбасі, - Кулеба

Автор: РБК-Україна

Українським військовим наказано не відповідати на провокації проросійських бойовиків на Донбасі. Ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою.

Про це в ході прес-конференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі, - ред.). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою. За його словами, з початку 2021 року на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами. "Постріл снайпера - це навмисне вбивство", - уточнив він, додавши, що це були "російські снайпери".

"Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі наші зусилля в політичне і дипломатичне вирішення конфлікту", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак запропонував збирати робочу групу ТКГ з питань безпеки протягом 24 годин у разі загибелі військовослужбовців в результаті обстрілів на Донбасі. Він підкреслив, що необхідно ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли.

Раніше РБК-Україна писало, що останнім часом на Донбасі збільшилася кількість мінувань населених пунктів бойовиками.

Відзначимо, за минулу добу бойовики шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасДмитро Кулеба
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