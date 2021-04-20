Українським військовим заборонили відповідати на провокації бойовиків на Донбасі, - Кулеба

"Українським військам наказано не реагувати на провокації (на Донбасі, - ред.). На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - сказав міністр.

Кулеба також зазначив, що ситуація на лінії розмежування продовжує залишатися напруженою. За його словами, з початку 2021 року на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами. "Постріл снайпера - це навмисне вбивство", - уточнив він, додавши, що це були "російські снайпери".

"Україна не планує ніякого збройного наступу, ескалації або провокацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі наші зусилля в політичне і дипломатичне вирішення конфлікту", - додав Кулеба.