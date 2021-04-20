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На Донбасі бойовики підсилюють вербування місцевого населення на військову службу

Новость на русском → Донбас, Вівторок 20 квітня 2021 14:15
На Донбасі бойовики підсилюють вербування місцевого населення на військову службу Фото: протягом 10 днів бойовики повинні підготувати списки тих, хто буде призиватися примусово (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Командування російських окупаційних військ на Донбасі посилило вербування місцевого населення для проходження військової служби. Бойовики планують посилити частини першого і другого армійських корпусів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Посилені заходи щодо вербування почалися з 20 квітня.

"Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях зобов'язані протягом десяти днів уточнити списки і наявність осіб, призиватися примусово", - зазначили в ГУР.

Також розвідка відзначає, що на Донбасі збільшуються небойові втрати серед особового складу в підрозділах бойовиків.

"Минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації склала: безповоротних - 7, санітарних - 16. Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських і місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні сили України", - зазначили в Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, що останнім часом на Донбасі збільшилася кількість мінувань населених пунктів бойовиками.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики шість разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

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