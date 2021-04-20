Бойовики мінують населені пункти на Донбасі російськими боєприпасами, - штаб

Збройні формування Російської Федерації останнім часом все частіше здійснюють дистанційне мінування населених пунктів на Донбасі . При цьому застосовуються заборонені Конвенцією ООН протипіхотні міни ПОМ-2.

Найчастіше окупанти використовують при мінуванні території безпілотні літальні апарати і спеціально переоснащенні гранати ПГ-7.

"З початку поточного року українською стороною СЦКК зафіксовано 8 випадків застосування російськими найманцями хв ПОМ-2. За короткий проміжок часу з 13 по 19 квітня верифікований вже другий подібний випадок", - відзначили в штабі.

Українські військові відзначають, що перший випадок мінування стався 13 квітня в безпосередній близькості від об'єкта цивільної інфраструктури - КПВВ "Майорське", а другий - в населеному пункті Зайцево 19 квітня.

"В нічний час російські окупанти з допомогою БПЛА скинули міни в житловому секторі, прекрасно розуміючи, що там немає військових. На щастя, цього разу обійшлося без жертв", - додали в штабі.

Наголошується, що військовослужбовцям гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" вдалося вчасно виявити і знешкодити міни ПОМ-2, особливість яких полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без вибуху.

"Міни встановлюються тільки засобами дистанційного мінування, а вибух заряду відбувається в момент спрацьовування чутливих датчиків цілі, несе особливу небезпеку для місцевого населення", - пояснили військові.

Щоб приховати, що дані боєприпаси поставляються бойовикам з РФ, вони затирають маркування, де вказано номер партії, завод і дата виготовлення боєприпасу.

Крім цього, українська сторона СЦКК повідомила, що 17 квітня бойовики провели обстріл житлового сектора Погоди з забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм. Міни потрапили по вулиці Журавського 23 і 24, у результаті чого було пошкоджено огорожу приватного господарства.

"Всі зазначені злочини проросійських найманців були верифіковані Українською стороною СЦКК. Результати верифікації будуть служити безперечними доказами злочинів РФ на українській землі", - зазначили в ООС.

Про дані факти українська сторона СЦКК повідомила СММ ОБСЄ.

Фото: бойовики частіше стали мінувати населені пункти (facebook.com/pressjfo.news)